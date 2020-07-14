En güzel ve anlamlı Resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri | 15 Temmuz destanı şehitleri anma mesajları ile bugünü unutma

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Kanlı darbe girişiminin yaşandığı bu gecede şehit ve gazi olan vatandaşlarımız törenlerle ve etkinliklerle anılmaya devam edecek. Kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin direnişini hatırlamak ve içindeki duyguları paylaşmak için resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri araştırıyorlar. 2020 yeni 15 Temmuz anma mesajlarını Whatsapp veya SMS olarak kolayca paylaşabilir ve yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

İşte 15 Temmuz'un resimli mesajları ve 15 Temmuz'a dair merak edilen her şey...

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