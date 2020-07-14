Eşini öldürdükten sonra baldızına gidip, kahvaltı yapmış

ÖLDÜRÜP 'EVDE UYUYOR' DEMİŞ

Duruşmada söz verilen Fatma Zirek, katil zanlısının ablasını öldürdükten sonra evine kahvaltıya geldiğini söyledi. Olaydan 6 ay önce ablasının ailecek Mersin'e gelmesine vesile olduğunu kaydeden Zirek, "Ablamla konuştum ve onların Gaziantep'ten buraya gelmelerini sağladım. Zaten o günden sonra zanlı, buna vesile olduğum için bana sürekli husumet besledi. Ablamın herhangi bir başka bir erkek ile ilişkisi kesinlikle olmamıştır. Zanlının isim verdiği kişi benim iş yerimde çalışmakta ve ablamla hiçbir bağı bulunmamaktadır. Olay günüde ablamı öldürdükten sonra bize kahvaltıya geldi. Ben ablamın işte olduğunu biliyordum ama bize rahatsız olduğunu, evde uyuduğunu söyledi. Yaklaşık 2 saat bizde kaldı ve sürekli bizimle tartıştı. Artık ablamla ilişkilerinin bittiğini, boşanacağını sonra ablamı öldüreceğini söyledi. Ancak zaten ablamı öldürdükten sonra bize gelmiş. Ben işe gittikten sonra ablamın öldüğünü öğrendim. Şahısın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.