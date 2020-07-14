Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 14 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi! Evde bakım maaşı hangi illere yattı?

14 Temmuz 2020 yatan iller güncel listesi! Evde bakım maaşı hangi illere yattı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca il il yatırılmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde evde bakım parasından faydalanan vatandaşlar ödeneğin hangi illerde yattığını sorguluyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler bulunan vatandaşlara maddi destek amaçlı verilen bu ücretler ödenmeye başladı. Peki, 14 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:08 Son Güncelleme: 14.7.2020 09:08 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi! 13 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı hangi illere yattı?

yatan iller bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!

TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

E devlet sistemi veya SMS aracılığı ile yatıp yatmadığı sorgulanabilen Evde bakım maaşı ödemeleri Hatay, Tokat, Bolu,Edirne,Diyarbakır,Kırklareli,İzmir,Karabük,Kayseri,Antalya,Zonguldak,Bilecik,Konya, Ankara, Denizli, Afyonkarahisar illerine yattı…

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi! 13 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı hangi illere yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi! 13 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı hangi illere yattı?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
14 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi! Evde bakım maaşı hangi illere yattı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA