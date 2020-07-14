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Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren ve birbirlerine sarılmış halde bulunan (8) ve (10) Bekil kardeşler, son yolculuklarına uğurlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 19:00 Son Güncelleme: 14.7.2020 19:01 ABONE OL
Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

2 kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Alpagut Köyü Hayaller Mahallesi'nde bulunan köy camiine getirildi. Cenaze namazına ölen çocuklarının ailesi, yakınları ve akrabalarının yanı sıra Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek katıldı. Cenaze namazı sırasında sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı.

Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

'UYAN ÇOCUĞUM, SEN BENSİZ NEREYE GİDİYORSUN?'

Anne Fehime Bekil, çocuklarının tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek, "Yüzünü bir göreyim. Uyan çocuğum. Sen bensiz nereye gidiyorsun?" diyerek ağıt yaktı.

Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

Baba Cemal ve diğer çocuğu Nurettin Bekil (13) de cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorlandı. Gözyaşı döken baba ve oğlunu yakınları teskin etmeye çalıştı. 2 kardeşin cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü
Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü
Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü
Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü
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Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü
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