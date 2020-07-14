Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

'UYAN ÇOCUĞUM, SEN BENSİZ NEREYE GİDİYORSUN?'



Anne Fehime Bekil, çocuklarının tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek, "Yüzünü bir göreyim. Uyan çocuğum. Sen bensiz nereye gidiyorsun?" diyerek ağıt yaktı.

