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Evinin teras katını esrar bahçesine çevirmiş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinin teras katında Hint keneviri bitkisi yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:19 ABONE OL
Evinin teras katını esrar bahçesine çevirmiş

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle kullanımını önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Ocaklı Mahallesinde bir evin teras katında arama yaptı.

Esrar bahçesine çevrilen evin teras katında boyları 50-150 cm arasında değişen farklı kaplara ekili vaziyette toplamda 443 kök dişi Hint keneviri bitkisi, kurutulmuş satışa hazır halde 1 kilogram uyuşturucu esrar, Hint keneviri tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayın şüphelisi C.G. gözaltına alındı.

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Evinin teras katını esrar bahçesine çevirmiş
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