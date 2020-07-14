Fahir Atakoğlu kimdir? 15 Temmuz Destanı bestecisi Fahir Atakoğlu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde, şehitlerimiz minnetle anılırken, şanlı direniş için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Koronavirüs gölgesinde geçen bu yılki anma törenleri, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenleniyor ve dijital olarak hem TV ekranlarında hem de sosyal medya üzerinden vatandaşlar ile buluşuyor. 15 Temmuz Destanı parçası, ilk kez bugün vatandaşlar tarafından dinlendi. Peki, Fahir Atakoğlu kimdir? İşte, sanatçı hakkında merak edilenler...

Müzik Eğitimi

Küçük yaşlarında eski piyanosuna hayat veren Atakoğlu, 7-8 yaşlarına geldiğinde annesine yaptığı ısrarların sonucunu almış ve yeni piyanosuna kavuşmuştu. Hocası Muzaffer Uz tarafından Cemal Reşit Rey ile tanıştı. 1977 - 1979 yılları arasında Rey tarafından çalıştırıldı. Ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı'na giren Atakoğlu 1980'de Londra'ya giderek, Croydon College'da (Kıraydın Kolej'de) eğitim aldı. Londra'da çeşitli deneyimler edindi.

Profesyonel Müzik Yaşamı

1983'te Türkiye'ye geri dönerek reklam müzikleri üzerinde çalışmaya başladı. Ayrıca belgesel müzikleri yaparak bu alandaki başarısınıda kanıtlamış oldu. Bunun dışında Türkiye'deki çeşitli sanatçılar ile beraber müzik yapmıştır. Bunların başında Mazhar-Fuat-Özkan, Sertab Erener ve Sezen Aksu gelmektedir. Yurt dışında beraber çalıştığı kişiler arasında ise Yunan şarkıcı Notis Sfakinakis gelmektedir. Yunanistan'da oldukça ses getiren Telos-Dios-Telos şarkısı 480.000 adet satmıştır. Eserleri belgesellerle beraber özdeşleşmiştir.

"Cumhuriyet", "Sarı Zeybek" ve ''Demir Kırat'' gibi Türkiye'nin yakın tarihini anlatan üç önemli belgeselin fon müzikleriyle kariyerine başlayan sanatçı böylece geniş kitlelerle buluşmuştur. 2008 yılında yayınladığı "İz" adını verdiği yeni albümüyle müzikseverler tarafından geniş ilgi görmüş bestecinin kariyeri boyunca bestelediği tüm şarkılarını bu albümünde; Sezen Aksu, Nilüfer, Tarkan, Sertab Erener ve Levent Yüksel gibi sanatçılar Atakoğlu'nun fonlarıyla yorumlamışlardır.

Kariyerini Amerika'da sürdüren sanatçı 2011 yılında; kariyerinin 25. sanat yılında 2008 yılında "Istanbul In Blue" albümü ile Grammy ödüllerine 3 dalda aday gösterilmiş, İstanbul in Blue albümünde Atakoğlu'yla birlikte çalışan Grammy ödüllü vurmalı çalgılar virtüözü Horacio 'El Negro' Hernandez ve Kanadalı basçı Alain Caron birlikte Türkiye'ye gelerek 10 Mayıs 2011'de Beyoğlu'nda bulunan Indıgo Kulüp de konser veren sanatçı senfonik çalışmaları ve film müzikleriyle olduğu kadar caz albümleriyle de bilinmektedir. Başarısı pek çok uluslararası ödülle tescil edilen piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu albüm çalışmalarının yanı sıra belgesel, film ve dizi müzikleri çalışmalarıyla adından söz ettirmektedir.