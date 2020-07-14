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Hasta ve bela görüldüğünde korunmak için okunacak ! Hastalığa ve belaya karşı okunacak dua

Her türlü hastalık ve belaya karşı okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Aşağıda yer alan da onlardan bir tanesidir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgiye göre hasta ve bela görüldüğünde o hastalığa yakalanmamak ya da o belayla karşılaşmamak için okunması tavsiye edilmiştir. Hastalıktan ve beladan korunmak, karşılaşmamak için okunması gereken duaya aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte afani ile başlayan o dua!

Giriş Tarihi: 14.7.2020 20:02 Son Güncelleme: 14.7.2020 20:12 ABONE OL
Hasta ve bela görüldüğünde korunmak için okunacak dua! Hastalığa ve belaya karşı okunacak dua

Hastalıklardan, kazalardan ve belalardan Allah'a sığınmak için okunan bazı dualar vardır. Bu tehlikelere karşı korunmak isteyenler için bazı dualar önerilmiştir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgiye göre aşağıda yer alan duayı kim hasta bir kişi gördüğünde ya da belaya uğrayan birisini gördüğünde okursa o hastalık ve bela ile karşılaşmayacağı belirtilmiştir.

HASTA, KAZA VE BELA GÖRÜLDÜĞÜNDE OKUNMASI GEREKEN DUA

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) derde düşen birisini gören kimse şu duayı okumasını buyurmuştur;

Okunuşu:

''Elhamdülillahillezi afani mimma ibtelake bihi.ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka tafdila''

Anlamı:

Sana verdiği beladan bana afiyet veren ve beni yarattıklarından birçoklarına karşı üstün kılan Allah'a hamd olsun '' derse o bela ne olursa olsun bunu söyleyen kişi yaşadığı müddetçe ondan afiyete kavuşturulur. (Tırmizi, Fazlu'd-dua 38 no: 3431)

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Hasta ve bela görüldüğünde korunmak için okunacak dua! Hastalığa ve belaya karşı okunacak dua
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