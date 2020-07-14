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yangınında bir zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Heybeliada yangınında bir zanlı tutuklandı
Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Heybeliada Aşıklar Yolu mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangınlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli S.D., Adalar Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından Adalar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen S.D. "orman yakma" suçundan tutuklandı. S.D. ifadesinde, gezmek amacıyla Heybeliada'ya gittiğini belirterek, "Yangın olayıyla alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Şüphelinin olay günü 14.40 sıralarında Eminönü iskelesinden bindiği motorla Heybeliada'ya geldiği ve yangın bölgesinden kaçan şahıs olduğu tespit edilmiştir" denildi. S.D. hakkında daha önce de "kasten bina yakmak" suçundan dava açıldığı belirtildi.
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Heybeliada yangınında bir zanlı tutuklandı
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