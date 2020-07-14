İki sağlık görevlisi Kovid-19 kurbanı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli Biyolog Dr. Ali Uçur, Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören babası Ali Uçur'un (80) yanında 2 hafta refakatçi kaldı. Bir süre sonra yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Pazarcık Devlet Hastanesi'ne giden Uçur'da da Kovid-19 tespit edildi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dr. Uçur, cumartesi günü vefat etti. Dr. Uçur, Nefsidoğanlı Mahallesi'nde defnedilirken, bir saat sonra yaşamını yitiren babası Ali Uçur da oğlunun yanında toprağa verildi. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Cemal Orçan ise 24 Haziran'da rahatsızlandı. Kovid-19 testi pozitif çıkan Orçan, dün yaşamını yitirdi. Orçan, Şeyhadil Mezarlığı'nda defnedildi.