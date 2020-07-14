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Yok artık! Arıza yapan aracı motosiklet ile itti, arkadaşı bagaja oturdu

Şoke eden görüntü Ataköy'de kaydedildi. Gece saatlerinde bir motosiklet sürücüsü, arıza yapan otomobili ayağı ile itti. Bu sırada bir kişinin arıza yapan otomobilin arka kapağının üzerine çıkarak seyahat etmesi tehlikenin boyutunu daha da katladı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:08 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:36 ABONE OL
Yok artık! Arıza yapan aracı motosiklet ile itti, arkadaşı bagaja oturdu

Olay, gece saatlerinde Ataköy'de yaşandı. Seyahat eden sürücüler, bir motosikletlinin otomobilin tamponuna ayağını uzattığını gördü. Arka lambaları yanmayan otomobili ittiren motosiklet sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

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ARIZALI ARACIN BAGAJ KAPAĞINDA SEYAHAT ETTİ

Öte yandan skandallar bununla da sınırlı kalmadı. İttirilen ve arıza yaptığı tahmin edilen aracın arka kapağına birisinin çıkarak o halde seyahat etmesi durumu daha da vahim hale getirdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yok artık! Arıza yapan aracı motosiklet ile itti, arkadaşı bagaja oturdu
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