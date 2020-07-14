Yok artık! Arıza yapan aracı motosiklet ile itti, arkadaşı bagaja oturdu

Olay, gece saatlerinde Ataköy'de yaşandı. Seyahat eden sürücüler, bir motosikletlinin otomobilin tamponuna ayağını uzattığını gördü. Arka lambaları yanmayan otomobili ittiren motosiklet sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosiklet ile itti

ARIZALI ARACIN BAGAJ KAPAĞINDA SEYAHAT ETTİ

Öte yandan skandallar bununla da sınırlı kalmadı. İttirilen ve arıza yaptığı tahmin edilen aracın arka kapağına birisinin çıkarak o halde seyahat etmesi durumu daha da vahim hale getirdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.