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'daki korkunç cinayette son dakika gelişmesi! Katil: Kıskandığım için öldürdüm

'da Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G., evine gittiği sevgilisi ve onun arkadaşı ile alkol aldığı sırada sevgilisi Enkhmunkh Erdene Batsukh'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Son dakika haberine göre; cinayet sonrası kaçan katil, polisler tarafından yakalandı. Katil Batsukh, verdiği ifadede sevgilisini kıskandığı için öldürğünü söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 15:17 Son Güncelleme: 14.7.2020 15:28 ABONE OL
İstanbul'daki korkunç cinayette son dakika gelişmesi! Katil: Kıskandığım için öldürdüm

Olay, önceki gün gece 03.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi, Manolya Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Polis kayıtlarına göre, 2 yıldır 'da yaşadığı öğrenilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G. 2 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh'nın yaşadığı eve gitti. Moğolistan uyruklu kadın Enkhmunkh Erdene Batsukh(40), erkek arkadaşı Tsogtbaatar G.ve Batsukh ile aynı evde yaşayan kadın arkadaşı Z.T. birlikte bir süre alkol aldı.

İstanbul'daki korkunç cinayette son dakika gelişmesi! Katil: Kıskandığım için öldürdüm

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Ev arkadaşı Z.T.'nin odadan çıkmasının ardından Tsogtbaatar G.'nin yanında getirdiği bıçakla kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh' u göğüs bölgesinden 9 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle Enkhmunkh Erdene Batsukh olay yerinde hayatını kaybetti. Olayından ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'daki korkunç cinayette son dakika gelişmesi! Katil: Kıskandığım için öldürdüm

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, olaydan saatler sonra Tsogtbaatar G.'yi Çağlayan Mahallesi, Manolya Sokak adresinde yakaladı.

İstanbul'daki korkunç cinayette son dakika gelişmesi! Katil: Kıskandığım için öldürdüm

"KISKANDIĞIM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Şubede ifadesi alınan Tsogtbaatar G.'nin kız arkadaşıyla sürekli olarak ayrılıp barıştığını, kıskandığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde olayından ardından büfeden alkol alarak evine gittiği ardından içmeye devam ettim dediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'daki korkunç cinayette son dakika gelişmesi! Katil: Kıskandığım için öldürdüm
İstanbul'daki korkunç cinayette son dakika gelişmesi! Katil: Kıskandığım için öldürdüm
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İstanbul'daki korkunç cinayette son dakika gelişmesi! Katil: Kıskandığım için öldürdüm
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