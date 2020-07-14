Pandemi sürecinde alınan karar doğrultusunda işten çıkarma yasağı geçici yasasının süresinin uzatıldığı haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. 17 Nisan tarihi ile geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen bu düzenlemenin üç aylık sürecinin bu ay sona ereceği bilinirken süre bir ay daha uzatıldı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya konan kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği yönündeki iddialar Bilindiği üzere, yasak normal şartlarda 17 Temmuz'da sona erecekti. Bu tarihten itibaren işverenler, çalışanlarını işten çıkarma hakkına sahip olabileceklerdi. Ancak kısıtlamanın bir süre daha uzatılmasına karar verildi.