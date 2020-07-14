Pandemi sürecinde alınan karar doğrultusunda işten çıkarma yasağı geçici yasasının süresinin uzatıldığı haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. 17 Nisan tarihi ile geçici yasa maddesi olarak uygulamaya geçen bu düzenlemenin üç aylık sürecinin bu ay sona ereceği bilinirken süre bir ay daha uzatıldı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar…
Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya konan kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği yönündeki iddialar Bilindiği üzere, yasak normal şartlarda 17 Temmuz'da sona erecekti. Bu tarihten itibaren işverenler, çalışanlarını işten çıkarma hakkına sahip olabileceklerdi. Ancak kısıtlamanın bir süre daha uzatılmasına karar verildi.
"İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 1 AY DAHA UZATILDI"
Başkan Erdoğan tarafından gelen son açıklama şöyle;
Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir.
Sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar iletişim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.
Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz.