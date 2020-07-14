Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Temmuz 2020 Bakanlar kurulu kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı her hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Bu kapsamda kabinenin toplandığı gün ülkedeki salgının son durumuna ilişkin tüm detaylar masaya yatırılırken yeni kararlar ve tedbirler üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta bakanlar kurulu kabine toplantısı hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Milyonlarca vatandaş bu hafta gerçekleşecek olan kabine toplantısı için bekleyişe geçti. Bakanlar Kurulu'nda bu hafta kurban bayramında uygulanacak kısıtlamaya ilişkin yeni kararlar alınması beklenirken tüm Türkiye'nin toplantı günleri tek gündem maddesi toplantı sonrası yapılan açıklama oluyor…