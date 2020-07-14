Kastamonu'da 1 tonluk "Tosun" 23 bin liradan görücüye çıkıyor

Yarışlar köyü Karayaprak Mahallesi'nde Salih Bakırcı'ya ait samanlıkta 4 Temmuz'da elektrik kontağından çıkan yangında, üç katlı evin ve ahırın bir kısmı ile 2 samanlık ve depo zarar gördü.

Ahırdaki hayvanlarını güçlükle kurtaran Bakırcı ailesinin 19 yıl önce de evlerinin yandığı öğrenildi.

HASAR GÖREN EVİ TOSUN'U SATARAK TAMİR EDECEKLER

Ev ve ahırlarının tamiratı için 3 yıldır besledikleri danayı kurbanlık olarak satmaya karar veren Bakırcı ailesi, "Tosun" ismini verdikleri yaklaşık 1 tonluk hayvana 23 bin lira değer biçti.

Salih Bakırcı'nın oğlu İhsan Bakırcı, AA muhabirine, evde annesi, babası, eşi ve 3 çocuğuyla yaşadığını söyledi.

Yangın günü samanlıkta traktörden balyaları boşaltmak için elektrik kablosunu fişe taktıklarını anlatan Bakırcı, "Samanlıkta 4 bin civarında balyamız vardı, bunların tamamı yandı. Evin çatısı, komşuya ait kullandığımız samanlık ve zirai aletlerimizi koyduğumuz depo da yandı." dedi.

Bakırcı, 19 yıl önce yanan ahşap evlerinden de o zaman hiçbir şey kurtaramadıklarını belirterek, "Danamızı kurbanlık olarak satacağız. Bu parayla yangında zarar gören yerleri onarmayı düşünüyoruz." diye konuştu.