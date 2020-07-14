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'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takma atması sonucu 4 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:36 ABONE OL
Konya'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Kaza, 07.00 sıralarında Konya-Adana karayolunda Karapınar yakınlarında meydana geldi. Ruhi Şakar yönetimindeki 20 BLJ 89 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Ruhi Şakar kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Emir Özel (33), Büşra Özdemir (27), Yasin Özdemir (28) ve Durmuş Özel (13) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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Konya'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
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