Konya'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Kaza, 07.00 sıralarında Konya-Adana karayolunda Karapınar yakınlarında meydana geldi. Ruhi Şakar yönetimindeki 20 BLJ 89 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Ruhi Şakar kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Emir Özel (33), Büşra Özdemir (27), Yasin Özdemir (28) ve Durmuş Özel (13) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.Son dakika haberi: Türk edebiyatının usta yazarı Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti! Adalet Ağaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Son dakika: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...