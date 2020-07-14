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2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı 1-2-3 ve 4. günü tarihleri ne zaman idrak edilecek?

İslam aleminin heyecanla beklediği 2020 için geri sayım başladı. Bu bayramda allahın rızası için usulüne uygun olarak kesilecek kurbanlıklarla beraber tüm Müslüman alemi ibadetlerini gerçekleştirmiş olacak. Peki, Kurban bayramı ne zaman, hangi gün? Bu yıl kurban bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:17 ABONE OL
Kurban Bayramı 2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet Kurban Bayramı 1-2-3 ve 4. günü tarihleri ne zaman idrak edilecek?

2020 yılında Temmuz ayının son günü ile başlıyor. Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan ve yılın ikinci yani son dini bayramı olan bu tarihte vatandaşlar ibadetlerini yerine getiriyor ve ailesiyle zaman geçirmenin huzurunu yaşıyor. Peki, Kurban bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban bayramı hangi gün ne zamana denk geliyor? İşte tüm detaylar…

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

dini günler takvimine göre bu yıl idrak edilecek olan Kurban Bayramı için sayılı günler kala vatandaşlar hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz bayramı salgın nedeniyle buruk geçiren yurtta bu bayramda kısıtlama beklenmediğinden birçok vatandaş resmi tatil günü için plan yapmaya başladı…

Kurban Bayramı 2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet Kurban Bayramı 1-2-3 ve 4. günü tarihleri ne zaman idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 arefesi 30 Temmuz 2020 tarihinde olacak. Kurban Bayramının 1. günü 31 Temmuz 2020 Cuma günüdür. Bu yıl resmi açıklama yapılmamakla birlikte 4 gün tatil olması bekleniyor.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Kurban Bayramı 2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet Kurban Bayramı 1-2-3 ve 4. günü tarihleri ne zaman idrak edilecek?

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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Kurban Bayramı 2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet Kurban Bayramı 1-2-3 ve 4. günü tarihleri ne zaman idrak edilecek?
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