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Kurye, kendisine saldıran adamı kaskıyla yere serdi

Tuzla'da bir motorlu kurye, geldiği binadan çıkış yaparken site sakinine ait otomobil ile burun buruna geldi. Kurye, karşısındaki adama yol vermesine rağmen aralarında tartışma çıktı. Site sakini motorlu kuryeye tokat atınca motorlu kurye de kafasındaki kaskı çıkarıp kendini savundu. Site sakini adam, hiç beklemediği bu hamle ile yere devrilip kalkamadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 17:04 ABONE OL
Kurye, kendisine saldıran adamı kaskıyla yere serdi

Pandemi sürecinde özellikle evlere sipariş götüren kuryeler yoğun çalışma temposuyla gündeme geliyor. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Tuzla'da yine bir siteye sipariş götüren moto kurye siparişini teslim ettikten sonra motoruna bindi.

Kurye, kendisine saldıran adamı kaskıyla yere serdi

İddiaya göre site çıkışında, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol veren kurye çalışanı, yol vermesine rağmen site sakininin sözlü saldırısına uğradı. Ardından çıkan kavgada site sakini kuryeyi tokatlamaya başlayarak meydan dayağı çekti.

Kurye, kendisine saldıran adamı kaskıyla yere serdi

Şahsın bir süre tokatlı saldırısına maruz kalan kurye de kendisini savunarak karşısındaki şahsa kaskı ile vurdu. Kuryenin dövülme anında ise sitenin güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmediği görüldü. Sosyal medya üzerinden kuryeye karşı yapılan meydan dayağına tepki çığ gibi büyüdü.

Kurye, kendisine saldıran adamı kaskıyla yere serdi

Sosyal medyada kuryeye karşı yapılan saldırıya tepkiler büyürken, kurye şirketi tarafından konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada geldi. Açıklamada "Arkadaşımızla iletişime geçilmiş, hukuki süreçte yanında olacağımız kendisine belirtilmiştir. Hassasiyetinize teşekkür ederiz" denildi.

Kurye, kendisine saldıran adamı kaskıyla yere serdi

Kuryenin dövülme anı ile kendisini kaskla koruması kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs, moto kuryeye tokatlar atarak saldırıyor. Kurye de kaskını çıkararak kendisine saldıran şahsa vuruyor.

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Kurye, kendisine saldıran adamı kaskıyla yere serdi
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