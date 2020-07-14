Lamalar korona aşısı için umut oldu

GÜNEY Amerika memelileri lamalardan alınan iki antikor türünün, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde koronavirüsü etkisiz hale getirebildiği bildirildi. "Nature Structural & Molecular Biology" dergisinde yayımlanan araştırmada lamaların, insanlarda olduğu gibi ağır ve hafif iki antikor zincirinin yanı sıra "nanobody" olarak bilinen tek alanlı bir antikor türüne de sahip olduğu vurgulandı. H11-H4 ve H11-D4 olarak adlandırılan ve lamalardan alınan bu tek alanlı antikorların, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde Kovid-19'u etkisiz hale getirdiği görülürken, "nanobody"lerin ağır Kovid-19 vakalarında pasif bağışıklama için kullanılabileceğini belirtti.