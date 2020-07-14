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Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'ın Pazarcık ilçesinde, lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Muhammet Fırat (23) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 16:32 Son Güncelleme: 14.7.2020 16:49 ABONE OL
Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Adana TAG Otoyolu'nun Evri Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'e giden Muhammet Fırat yönetimindeki yemek firmasına ait 27 AFR 359 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Muhammet Fırat ile araçtaki Sercan Çelik (25) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Fırat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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