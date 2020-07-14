Maun Suresi Okunuşu ve Dinle! Maun Suresi Arapça Türkçe Oku ve Anlamı Fazileti

Mekke döneminde indirilen ve 7 ayetten oluşan Maun Suresi, Müslüman âlemi için mühim bir yer sahiptir. Mâ'ûn, kelime olarak yardım ve zekât anlamına gelir. Surede, Allah'ın (C.C) nimetlerini ve ahireti inkâr eden nankör, amellerini göster için yapan riyakâr olmak üzere iki tipte insan tasvir edilmiştir. Maun Suresi okunuşu, anlamı, faziletleri ve diğer merak edilen tüm bilgileri öğrenmek için doğru yerdesiniz. Maun Suresi oku ve dinle seçeneği için ayrıntıları inceleyin. İşte Maun Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali anlamı!

Maun Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm

3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn

5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne

7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Maun Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.

7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

Maun Suresi Konusu

Sûrede, biri Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir.

Maun Suresi Faziletleri

Mâûn sûresinde inkârcıların, din konusunda samimiyetsiz ve iki yüzlü insanların ahlâkî ve içtimaî kötülüklerini tanıtmak suretiyle önemli mesajlar verilmiştir. Sûre, içeriğinin önemine muhatapların dikkatini çekmek maksadıyla, "Dini yalanlayanı gördün mü?" şeklindeki soru ifadesiyle başlamaktadır. Müfessirler buradaki "din" kelimesinin "Kur'an, uhrevî yargı, Allah'ın hükmü, İslâm" gibi anlamlara geldiği görüşündedir (İbnü'l-Cevzî, IX, 244; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 112). Bu âyetin, Mekke müşriklerinden olan ve kıyameti inkâr eden Âs b. Vâil hakkında nâzil olduğu rivayet edilmektedir. Daha sonra, dini asılsız saymanın insanın ahlâkında meydana getirdiği olumsuz etkilere yetimlere karşı şefkatsiz davranıp onları hor görme örneğiyle vurgu yapılır. Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de yetimlerin mallarının ve haklarının korunup gözetilmesine dikkat çekilmektedir (meselâ bk. en-Nisâ 4/6, 10; el-İsrâ 17/34; el-Fecr 89/17; ed-Duhâ 93/6, 9). Ardından gelen âyette kınayıcı bir üslûpla yoksulların yiyeceklerini kendileri sağlamadıkları gibi başkalarını da buna özendirmekten uzak duranlara işaret edilir. Âyette "yoksulları doyurmak" yerine "yoksulun yiyeceği" denilmek suretiyle varlıklı olanların malında yoksulların haklarının bulunduğu belirtilmektedir. Nitekim bu husus, "Onların mallarında isteyenin ve yoksulun hakkı vardır" meâlindeki âyette de ifade edilmektedir (ez-Zâriyât 51/19).