Muhtarlık çalışma saatleri: Muhtarlık saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!

Köy ve mahallelerdeki idari işleri yürütme görevi muhtarlara aittir. Halkın seçimle başa getirdiği en küçük yerel yönetici olan muhtarların mesai saatleri hizmet almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Nüfüs kağıdı işlemlerini yapmak, mahallenin sakinliğini korumak, yeşil kart almaya yardım etmek, tebligatların iletilmesini sağlamak gibi pek çok görevi bulunan muhtarlık çalışma saatleri neler? Muhtarlık saat kaçta açılıyor?

MUHTARLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Muhtarlık çalışma saatleri hizmet almak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Haberimizin içerisinden 2020 muhtarlık çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

MUHTARLIK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Muhtarlık saat 09:00'da açılıyor ve öğlen 12:00'a kadar mesai devam ediyor.

MUHTARLIK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Muhtarlık saat 17:00'a kadar devam etmektedir.

MUHTARLIK ÖĞLE ARASI ÇALIŞMA SAATLERİ

12:00 İLE 13:00 arasında öğle arası molası verilmektedir.

MUHTARLIK HAFTA SONU VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Muhtarlık hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) kapalıdır. Duruma göre; bazı muhtarlık mesai saatleri Cumartesi gününü kapsamaktadır. Öte yandan; resmi tatillerde ve bayramlarda kapalıdır.

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