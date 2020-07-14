Mart ayında NASA tarafından keşfedilen ve bir süredir çıplak gözle görülebilen Neowise kuyruklu yıldızı, İstanbul semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek. Ağustos ayından itibaren ise parlaklığını kaybederek kaybolacak.Neowise kuyruklu yıldızını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde fotoğraflayan astrofotoğraf sanatçısı Süleyman Akgüneş, "Bir süre daha İstanbul'da saat sabah 3 ile 4.30 saatleri arasında gözlemleme şansı yakalayacağız. Diğer şehirler için bu saat değişebileceği için gün doğumundan 1-1,5 saat önce görmemiz mümkün olacak" dedi. Neowise, 23 Temmuz'da dünyaya en yakın noktadan geçecek. Çeyrek asırdır Kuzey Yarım Küre'den görülen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, görüngesini tamamlaması yaklaşık 6700 yıl sürüyor.