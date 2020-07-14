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olayı ile ilgili haberi: Eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Savunması şoke etti

Türkiye’nin konuştuğu ‘eski koca şantajı’ ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 8 Ağustos 2018 tarihinde, evlenen ile Burak Eltiler dünya evine girdiler. Çift, 10 Ocak 2019’da ayrılma kararı aldı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eş, boşanma aşamasında o görüntüleri arkadaşlarına yolladı. Etiler hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame hazırlandı. Eltiler’in savunması ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 15:24 ABONE OL
Nida Nur Yıldız olayı ile ilgili son dakika haberi: Eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Savunması şoke etti

'den gelen haberi, sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Severek evlendiği ve aynı yastığa baş koyduğu adamın şantajcı olduğunu öğrenen Nisa Nur Yıldız hayatının şokunu yaşadı. Eşinin özel görüntülerini, boşanma aşamasındayken arkadaşlarına yollayan Burak Eltiler hakkında iddianame hazırlandı. İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen Etiler, kendini böyle savundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Nida Nur Yıldız olayı ile ilgili son dakika haberi: Eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Savunması şoke etti

'de 'ın (30), özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu ve hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame hazırlanan eski eşi Burak Etiler (43), iddiaları kabul etmedi. Etiler, "5 ay kadar evli kaldık, anlaşmalı boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Nida Nur Yıldız olayı ile ilgili son dakika haberi: Eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Savunması şoke etti

'de ticaret yapan Burak Etiler ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren , 10 Ocak 2019'da da boşandı. Etiler, iddiaya göre, Yıldız'ın özel görüntülerini çekip, boşanma aşamasındayken, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi.

Kendisine gelen mesajlardan sonra durumdan haberdar olup, harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nida Nur Yıldız olayı ile ilgili son dakika haberi: Eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Savunması şoke etti

ARKADAŞININ ATTIĞI MESAJLA ORTAYA ÇIKTI

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan , arkadaşının kendisine attığı 'Videonu izledim' mesajı ile eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını öğrendiğini söyledi. Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini kaydeden Yıldız, "Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim.

Nida Nur Yıldız olayı ile ilgili son dakika haberi: Eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Savunması şoke etti

Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. 'Özel hayatın gizliliği'nden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

'ın avukatı Sahra Düzgün Tucel ise "Müvekkilimiz eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaştığı şikayetinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame düzenlendi. İddianamenin kabulünü bekliyoruz" diye konuştu.

Nida Nur Yıldız olayı ile ilgili son dakika haberi: Eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Savunması şoke etti

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

'ın şikâyetçi olduğu eski eşi Burak Etiler ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kendisine kumpas kurulduğunu savunan Etiler, "5 ay kadar evli kaldık ardından anlaşmalı şekilde boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Nida Nur Yıldız olayı ile ilgili son dakika haberi: Eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Savunması şoke etti
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Nida Nur Yıldız olayı ile ilgili son dakika haberi: Eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Savunması şoke etti
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