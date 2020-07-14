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Önce çocuğunu sonra kendini attı

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Önce çocuğunu sonra kendini attı
Antalya'da, eşiyle tartıştıktan sonra babaevine giden Gülay G., 9 kattan bebeğini attıktan sonra aşağı atladı. Anne ve bebeği feci şekilde can verdi. Olay, dün Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce eşiyle tartışan Gülay G., babaevine geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı apartmanın çatısına çıktı. Önce bebeğini atan Gülay G., ardından kendisini de boşluğa bıraktı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülay G. ve Yağız bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu belirlendi.
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Önce çocuğunu sonra kendini attı
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