Park halindeki kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Bayram Sertkaya idaresindeki 06 BFK 239 plakalı kamyonet, Ankara-Eskişehir yolu 50. kilometrede başkente geliş istikametinde sağ şeritte arıza nedeniyle park halindeki 06 BCA 553 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Sertkaya ile aynı araçtaki Tuncay Çavuşoğlu ve Tuncay Kocamanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü S.K. gözaltına alındı.Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması! Son dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı!