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: (yarın) resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?

haberleri...FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen Çarşamba gününe denk geliyor. 2016 yılından bu yana 4 yıl geçmesinin ardından her sene demokrasi şehitleri dualarla anılıyor, etkinlikler yapılıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle bu sene farklı bir durumun söz konusu olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlanırken gelecek son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki; ? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte sorusunun yanıtı ve detayları...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:30 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:32 ABONE OL
Resmi açıklama bekleniyor... SON DAKİKA: 15 Temmuz yarın resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?

haberler... 2016 tarihinde darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla 2017 yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Hal böyle olunca; , 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı gibi pek çok sorunun da yanıtı araştırılmaya başlandı. Gelecek son dakika açıklamasını bekleyenlerin sayısı ise giderek artıyor. Peki; 15 Temmuz (yarın) resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 TEMMUZ 2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ülkemizde 4 yıldır resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyor. Peki; ?

Resmi açıklama bekleniyor... SON DAKİKA: 15 Temmuz yarın resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

FETÖ'nün gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor.

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

Resmi açıklama bekleniyor... SON DAKİKA: 15 Temmuz yarın resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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SON DAKİKA: 15 Temmuz (yarın) resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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