SON DAKİKA: 15 Temmuz (yarın) resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler...15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla 2017 yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Hal böyle olunca; 15 Temmuz resmi tatil mi, 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı gibi pek çok sorunun da yanıtı araştırılmaya başlandı. Gelecek son dakika açıklamasını bekleyenlerin sayısı ise giderek artıyor. Peki; 15 Temmuz (yarın) resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 TEMMUZ 2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ülkemizde 4 yıldır resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyor. Peki; 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı?