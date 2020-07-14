SON DAKİKA: 15 Temmuz (yarın) resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler...15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla 2017 yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Hal böyle olunca; 15 Temmuz resmi tatil mi, 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı gibi pek çok sorunun da yanıtı araştırılmaya başlandı. Gelecek son dakika açıklamasını bekleyenlerin sayısı ise giderek artıyor. Peki; 15 Temmuz (yarın) resmi tatil mi? 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Ülkemizde 4 yıldır resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sokağa çıkma yasağı olup olmadığı merak ediliyor. Peki; 15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı?
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor.
15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.