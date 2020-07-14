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Sel ve heyelanın vurduğu Artvin’de, hasar tespit çalışması

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum yolunda yol açma, Yusufeli Barajı şantiyesinde de iş makineleriyle heyelan sonucu yıkıntı altında kalan araçların çıkarılması çalışmaları sürdürülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:12 Son Güncelleme: 14.7.2020 09:13 ABONE OL
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin’de, hasar tespit çalışması

Yusufeli'nde önceki gün etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan tonlarca çamur ve kayalar, Erzurum- Artvin devlet kara yolunun 58'inci kilometresindeki 'Su Kavuşumu-1 Tüneli'ni balçıkla doldurdu. Tünelin çamurla kaplanması nedeniyle Erzurum- Artvin yolu, ulaşıma kapandı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, bölgedeki baraj inşaatında çalışılan iş makineleriyle tünelde biriken tonlarca çamuru temizlik için çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle başlatılan yol açma çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Tünelden iş makineleriyle çıkarılan balçık ve çamur, baraj inşaatına dökülüyor. Kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede tedbir alan jandarma ekibi, Artvin tarafına geçişlere izin vermiyor. Kapalı kara yolunun gün içinde ulaşıma açılması hedefleniyor.

Öte yandan su baskını nedeniyle baraj şantiyesinde balçık ve taş yığınlarına gömülerek, hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekip ve baraj inşaatındaki şantiye çalışanlarının çalışmaları sürüyor.

Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan nedeniyle 4 kişi, hayatını kaybetmiş, Artvin- Erzurum kara yolu ulaşıma kapanmış, baraj inşaatı şantiyesinde de hasar meydana gelmişti.

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Sel ve heyelanın vurduğu Artvin’de, hasar tespit çalışması
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