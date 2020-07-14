Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün yaptılar!

Ümraniye'de yaşanan olayda çok sayıda vatandaş sokak ortasında bir araya gelerek düğün eğlencesi yaptı. Davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynanırken sosyal mesafe ile maske kuralı hiçe sayıldı.

İstanbul'da eğlence adı altında sokak ortasında skandal görüntüler | Video