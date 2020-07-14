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Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün yaptılar!

Ümraniye'de sokak ortasında bir araya gelen çok sayıda kişi sosyal mesafeye aldırmadan düğün eğlencesi yaptı. Davul zurna eşliğinde vatandaşların oyunların oynadığı düğünde sosyal mesafe ile maske unutuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:10 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:08 ABONE OL
Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün yaptılar!

Ümraniye'de yaşanan olayda çok sayıda vatandaş sokak ortasında bir araya gelerek düğün eğlencesi yaptı. Davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynanırken sosyal mesafe ile maske kuralı hiçe sayıldı.

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Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün yaptılar!

Vatandaşlar sanki salgın yokmuşçasına hep birlikte oyunlar oynadı. Çevredeki diğer vatandaşlar da düğün eğlencesini izlemek için geldi.

Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün yaptılar!

Oluşan kalabalıkta çoğu kişi ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı.

Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün yaptılar!

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün yaptılar!
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