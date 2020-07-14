Son dakika: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...

Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. 'Özel hayatın gizliliği'nden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Nida Nur Yıldız'ın avukatı Sahra Düzgün Tucel ise "Müvekkilimiz eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaştığı şikayetinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame düzenlendi. İddianamenin kabulünü bekliyoruz" diye konuştu.

