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: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...

haberi: Türkiye'nin konuştuğu 'Eski koca şantajı' ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarında yayan 'den, şikayetçi oldu. Etiler hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame hazırlandı. İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen Etiler, kendisini böyle savundu.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 09:00 Son Güncelleme: 14.7.2020 09:08 ABONE OL
Son dakika: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...

Mersin'de 'ın (30), özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ve hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame hazırlanan eski eşi (43), iddiaları kabul etmedi. Etiler, "5 ay kadar evli kaldık, anlaşmalı boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Son dakika: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...

Mersin'de ticaret yapan ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren , 10 Ocak 2019'da da boşandı. Etiler, iddiaya göre, Yıldız'ın özel görüntülerini çekip, boşanma aşamasındayken, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi.

Son dakika: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...

Kendisine gelen mesajlardan sonra durumdan haberdar olup, harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Son dakika: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...

ARKADAŞININ ATTIĞI MESAJLA ORTAYA ÇIKTI
Yaşananlarla ilgili açıklama yapan , arkadaşının kendisine attığı 'Videonu izledim' mesajı ile eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını öğrendiğini söyledi. Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini kaydeden Yıldız, "Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim. .

Son dakika: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...

Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. 'Özel hayatın gizliliği'nden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
'ın avukatı Sahra Düzgün Tucel ise "Müvekkilimiz eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaştığı şikayetinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame düzenlendi. İddianamenin kabulünü bekliyoruz" diye konuştu.

Son dakika: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'
'ın şikayetçi olduğu eski eşi ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kendisine kumpas kurulduğunu savunan Etiler, "5 ay kadar evli kaldık ardından anlaşmalı şekilde boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi

Son dakika: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...
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Son dakika: Eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarından paylaşmıştı! Kendisini böyle savundu...
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