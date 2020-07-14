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haberi: Boşandığı karısının özel görüntülerini WhatsApp'tan arkadaşlarına yolladı! 'ın şantajcı eşi ...

'den gelen haberi kan dondurdu! Tehdit edildi, sözlü ve fiziksel tacize uğradı ama yılmadı gerçekleri ortaya çıkardı. , Burak Eltiler ile 8 Ağustos 2018 tarihinde evlendi, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eş, boşanma aşamasında o görüntüleri arkadaşlarına yolladı. Gelen mesajlardan sonra harekete geçen talihsiz kadın araştırma sonucu gelin gittiği evde eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini buldu. Delilleri toplayan Nida Nur Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 14.7.2020 08:03 Son Güncelleme: 14.7.2020 08:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Boşandığı karısının özel görüntülerini WhatsApp'tan arkadaşlarına yolladı! Nida Nur Yıldız'ın şantajcı eşi Burak Etiler...

Severek evlendiği, aynı yastığa baş koyduğu adamın şantajcı olduğunu öğrendi. Kocası tarafından evden kovulan Nida Nur Yıldız'ı eski eşi Burak Etiler'in ablası aradı ve "Senin hayatın benim iki dudağım arasında." dedi. Eski kocasının arkadaş çevresinden gelen mesajlardan bunalan genç kadın delilleri topladıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mersin'de yaşanan şantaj olayı sonrasında Twitter'da #BurakEtilertutuklansın etiketi TT oldu.

Nida Nur Yıldız bu paylaşımın altında; "Bir insan namusunu kocasından kurtarmaya çalışmamalı, tüm kadınlara cesaret olsun bu savaşım." yazdı.

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Son dakika haberi: Boşandığı karısının özel görüntülerini WhatsApp'tan arkadaşlarına yolladı! Nida Nur Yıldız'ın şantajcı eşi Burak Etiler...
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