Son dakika haberi: Eski kocadan şantaj videosu! Gizli çekilen özel görüntüleri arkadaşlarına yollamış

Mersin'de yaşayan güzellik uzmanı Nida Nur Yıldız, 2018 yılında güzellik merkezi sahibi Burak E. ile mutlu bir evlilik yaptı. İddiaya göre çift arasında, Burak E.'nin yaptığı psikolojik şiddet yüzünden tartışmalar çıktı. Tartışmalar sıklaşınca çift 4 ay sonra boşandı. Ancak ikili arasındaki sorunlar bir türlü bitmek bilmedi. Yıldız, boşandıktan 3 ay sonra eşinin bir tanıdığı tarafından özel görüntülerinin olduğu videoyu telefonundan izledi. Videonun kaynağının ise eski kocası olduğunu öğrendi. Bundan sonra delil toplamak için uğraşan Nida Nur Yıldız, özel görüntülerinin kocası tarafından erkek arkadaşlarının olduğu bir whatsapp grubuna attığını öğrendi.
"SOSYAL MEDYADAN GELEN MESAJLA ÖĞRENDİM"
"Video yayılınca bana yönelik şantajlar da gelmeye başladı" diyen genç kadın yaşadığı süreci SABAH'a anlattı: "Sosyal medya hesaplarıma sapıkça mesajlar gelmeye başladı. 'Videonu izledim, çok güzeldin. aklıma geldin' falan yazanlar olmaya başladı. Eski eşim hakkında şikayetçi oldum. 'Telefonumu bir arkadaşıma vermiştim, o attı' demiş. Arkadaşı ise, 'Ben videoyu hiç görmedim' diyor. Bana şikayetimi geri çekmem için tehditler savuruyorlar."
"5 KİŞİ GELİP ADLİYE BAHÇESİNE GÖMECEĞİZ"
"Aynı yastığa baş koyduğum sevdiğim, güvendiğim dediğim eşimin beni özel görüntülerimi gizli gizli çekip bu kadar alçalacağını düşünmedim" şeklinde konuşan Yıldız, "Hayatım karardı. Bana bunu yapan adam cezasız kalmasın. Ben şikayetimi yaptım. Adalet yerini bulsun. Boşanmak demek özel görüntülerimizi yayabilme yetkisi vermez. Bunu yapanlar tutuklansın. Adliye bahçesine 50 kişi gelip seni oraya gömeceğiz diyorlar. 8 ay oldu, görüntüm hâlâ onların ellerinde. Ben tablet, bilgisayar ne varsa el konulsun dedim. Savcılık onu da kabul etmedi." ifadelerini kullandı.