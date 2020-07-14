SON DAKİKA... 15 Temmuz resmi tatil mi, yasak olacak mı? 15 Temmuz 2020 sokağa çıkma yasağı var mı?

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... resmi tatil mi, yasak olacak mı? 15 Temmuz 2020 sokağa çıkma yasağı var mı?

haberler...Binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren tatil mi, 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı gibi pek çok sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Ülkemizde 4 yıl önce gerçekleşen FETÖ'nün darbe girişimi ile milletin destansı mücadelesi sonrası her yıl bu tarihte anma törenleri ile etkinlikler yapılıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle böyle önemli bir günde kısıtlama olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki; , yasak olacak mı? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 14.7.2020 07:38 Son Güncelleme: 14.7.2020 07:39 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER... 15 Temmuz resmi tatil mi, yasak olacak mı? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

haberleri... 4 yıl önce FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından tarihinde anma törenleri ve etkinlikler yapılıyor. Corona virüsü öncesinde her yıl düzenli olarak yapılan etkinliklere bu yıl nasıl yön verileceği ise merak konusu oldu. Özellikle de 15 Temmuz'da yasak var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki; , yasak olacak mı? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz günü ülkemizde 4 yıldır resmi tatil olarak kutlansa da bu tarihte sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA HABERLER... 15 Temmuz resmi tatil mi, yasak olacak mı? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

FETÖ'nün gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor.

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

SON DAKİKA HABERLER... 15 Temmuz resmi tatil mi, yasak olacak mı? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?
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SON DAKİKA... 15 Temmuz resmi tatil mi, yasak olacak mı? 15 Temmuz 2020 sokağa çıkma yasağı var mı?
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