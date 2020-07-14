SON DAKİKA... 15 Temmuz resmi tatil mi, yasak olacak mı? 15 Temmuz 2020 sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberleri... 4 yıl önce FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından 15 Temmuz tarihinde anma törenleri ve etkinlikler yapılıyor. Corona virüsü öncesinde her yıl düzenli olarak yapılan etkinliklere bu yıl nasıl yön verileceği ise merak konusu oldu. Özellikle de 15 Temmuz'da yasak var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki; 15 Temmuz resmi tatil mi, yasak olacak mı? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı?

15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz günü ülkemizde 4 yıldır resmi tatil olarak kutlansa da bu tarihte sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İşte son dakika gelişmeleri...