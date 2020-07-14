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: Ünlü oyuncu ’nın cansız bedeni gölde bulundu! Naya Rivera oğlunu kurtardı, kendisine enerjisi kalmadı

ABD’de yaklaşık 1 haftadır kayıp olan ’dan haberi geldi. Geçtiğimiz hafta 4 yaşındaki oğlu Josey ile birlikte Pirü gölüne giden 33 yaşındaki ünlü oyuncunun cansız bedeni polisler tarafından bulundu. Ünlü oyuncu Rivera’nın oğlunu kurtardıktan sonra kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığı bu sebeple hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:26 ABONE OL
Son Dakika: Ünlü oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni gölde bulundu! Naya Rivera oğlunu kurtardı, kendisine enerjisi kalmadı

ABD'li ünlü oyuncu 'dan haberi geldi. ABD'de Glee dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Naya Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Rivera'nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulundu. Üzerinde can yeleği bulunan küçük çocuk, polislere yüzmek için göle gittiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi.

GLEE DİZİ EKİBİNDE HAYATINI KAYBEDEN 3'ÜNCÜ OYUNCU OLDU

Polis tarafından yapılan arama çalışmalarında Rivera'nın cansız bedeni bulundu. Rivera, Glee dizi ekibinden hayatını kaybeden 3'ncü oyuncu oldu.

Son Dakika: Ünlü oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni gölde bulundu! Naya Rivera oğlunu kurtardı, kendisine enerjisi kalmadı

POLİS İNTİHAR OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Bölgede arama çalışmaları başlatılırken, Ventura Şerif Ofisi ünlü oyuncunun son görüntülerini paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerde Rivera kendi aracıyla limana geliyor. Oğlu Josey'i yanına alan oyuncu, kiralama ofisine gittikten sonra tekneyle açılarak gözden kayboluyor. Rivera'nın cesedi 15 metre derinlikte bulundu ve ölüm nedenini kesinleştirmek için otopsi yapılacak.

Son Dakika: Ünlü oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni gölde bulundu! Naya Rivera oğlunu kurtardı, kendisine enerjisi kalmadı

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Ünlü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu , önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti.

Son Dakika: Ünlü oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni gölde bulundu! Naya Rivera oğlunu kurtardı, kendisine enerjisi kalmadı

Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı. O arada olanlar henüz net bir şekilde bilinmiyor. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu.

Son Dakika: Ünlü oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni gölde bulundu! Naya Rivera oğlunu kurtardı, kendisine enerjisi kalmadı
Son Dakika: Ünlü oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni gölde bulundu! Naya Rivera oğlunu kurtardı, kendisine enerjisi kalmadı
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Son Dakika: Ünlü oyuncu Naya Rivera’nın cansız bedeni gölde bulundu! Naya Rivera oğlunu kurtardı, kendisine enerjisi kalmadı
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