Wayfair skandalının ardından Trendyol'dan son dakika açıklaması: Fahiş fiyatlara satılan o ürünler...

"BU NASIL LEKEDİR AKLIMIZ ALMIYOR"

"Sadece giyim değil mefruşat, müteahhitlik, nişanlık-gelinlik alanında da üretim yapıyoruz. İç piyasa çalışıyoruz. Esnafız ve her işlemimiz kayıtlı. Bulunduğumuz yerde herkes bizi bilir, tanır. 3 kardeşiz ve hepimizin evladı var. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak nasıl bir şey anlatamam. Bir başkasının çocuğuna bunu yaşatmak aklımızın ucundan geçmez. Bu nasıl bir lekedir aklımız almıyor." Kara para aklama ya da rüşvet iddialarıyla ilgili olarak da Değirmencioğlu, "Bunlar rakamsal işler. Hesaplarımız açık diledikleri zaman hepsini inceleyebilirler. Ama çocuk tacirliğiyle suçlanmak çok ağır. Bunu nasıl atlatacağız bilemiyorum" dedi.

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TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Trendyol tarafından yapılan açıklamada, "Onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol, yaptığı yazılı açıklamayla sosyal medyadaki iddiaları hassasiyetle takip ettiğini duyurdu.

Onbinlerce satıcının müşterilerle buluşturulduğu pazaryerinde, ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatlarının satıcılar tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."

N11'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ!

"Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde bir e-ticaret şirketiyle ilgili çıkan haberleri üzülerek takip ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun çocuklara karşı işlenen suçları şiddetle kınıyoruz.

Konunun Türkiye'yle ve Türkiye'de e-ticaret yapan şirketlerle ilişkilendirilmesini kabul edilemez buluyoruz.

Platformumuza üye olan tüm mağazalardan üyelik aşamasında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun faaliyet gösterdikleri ve vergi mükellefi olduklarına dair tüm resmi dokümanlar alınmaktadır. Platformumuz üzerinden mağazaların yaptığı tüm ticaret kanun ve düzenlemelere uygun bir şekilde, kayıt altında gerçekleşmektedir.

Mağazaların ürün fiyatlarıyla ilgili yapılan bildirimler titizlikle incelenmektedir. Platformumuz üzerinde satış yapan bazı mağazaların yanıltıcı fiyat girişlerine, tespit edildiği anda müdahale edilmekte, ürünler sistemden kaldırılmaktadır."