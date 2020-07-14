Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 14 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama, MPİ ile sıralı tam liste burada!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan sayılı oluşturulan biletlerle her gün oynanabilen Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından bugün (14 Temmuz 2020 Salı) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü çekiliş için bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (14 TEMMUZ 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Süper Piyango 14 Temmuz 2020 Salı çekilişi 22.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte günün şanslı numaraları…