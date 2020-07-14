Sürat Kargo çalışma saatleri 2020: Sürat Kargo şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sürat Kargo açılış kapanış saatleri

Türkiye'nin en çok tercih edilen kargo firmalarından bir tanesi olan Sürat Kargo, ülkemizde birçok noktaya ulaşabilmekte ve geniş dağıtım ağına sahiptir. Bu yüzden de Sürat Kargo çalışma saatleri, gün aşırı merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Evine ya da iş yerine kargo bekleyen ve kargo gönderimi yapacak olan vatandaşlar, Sürat kargo çalışma saatleri 2020 başlığı altında aramalarını sürdürüyor. Peki, Sürat Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış, kapanış ve öğle arası saatleri…

SÜRAT KARGO DAĞITIM GÜNLERİ VE SAATLERİ 2020

En çok merak edilen konular arasında yer alan Sürat Kargo dağıtım günleri ve saatleri şu şekilde:

Sürat Kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! ŞUBELERİ KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sürat Kargo aracılığı ile kargo göndermek ya da almak isteyen vatandaşlar için Sürat Kargo çalışma saatleri tablosu oluşturduk. Bu tablo ile Sürat Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusu da yanıtını bulmuş oluyor.

Sürat Kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Mesainin başlangıç saati bazı illerde 09.00 olarak belirlenirken kapanış saati de 18.30'a kadar değişiklik gösterebilmektedir.

SÜRAT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynıdır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 - 09.00 ile 14.00 arasında hizmet veren şubeler Pazar günü ise kapalıdır.

SÜRAT KARGO RESMİ TATİL VE BAYRAMLARDA ÇALIŞIYOR?

Sürat Kargo şubeleri resmi tatil ve dini bayramlarda kargo gönderimi ya da alımı yapmamaktadır.

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