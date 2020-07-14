Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde bugün (14 Temmuz 2020 Salı) büyük final heyecanı doruğa çıktı. İstanbul Galataport'ta gerçekleşen 2020 Survivor finali, son 2'ye kalan Survivor Barış ile Cemal Can arasında bu kez SMS oylaması mücadelesi yaşanıyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak SMS oylamaları sonucuyla 2020 Survivor şampiyonu belli olacak. Öte yandan finalistlerden Survivor Barışa ilişkin detayları merak eden izleyiciler 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularıyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor.
Survivor 2020 ünlüler gönllüler finalisti Barış Murat Yağcı'nın hayat öyküsüne ilişkin detaylar şöyle;
1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.