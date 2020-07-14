Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

kimdir? 2020 , , mesleği ne?

Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarından birisi olan Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde 14 Haziran 2020 Salı (bugün) büyük final heyecanı yaşanıyor. Survivor Cemal Can ve Barış, Acun Ilıcalı’nın açıklayacağı SMS oylaması sonuçlarına göre şampiyon olup olmadıklarını öğrenecek. Öte yandan finalistlerden olan Survivor Barış’a ilişkin izleyiciler tarafından 2020 kaç yaşında, , mesleği ne? şeklinde sorularına yanıt aranıyor. İşte Survivor finalisti Barış Murat Yağcı hayat öyküsü…

Giriş Tarihi: 15.7.2020 00:15 ABONE OL
Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde bugün (14 Temmuz 2020 Salı) büyük final heyecanı doruğa çıktı. İstanbul Galataport'ta gerçekleşen 2020 Survivor finali, son 2'ye kalan Survivor Barış ile Cemal Can arasında bu kez SMS oylaması mücadelesi yaşanıyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak SMS oylamaları sonucuyla 2020 Survivor şampiyonu belli olacak. Öte yandan finalistlerden Survivor Barışa ilişkin detayları merak eden izleyiciler 2020 kaç yaşında, , mesleği ne? sorularıyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor.

2020 SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

Survivor 2020 ünlüler gönllüler finalisti Barış Murat Yağcı'nın hayat öyküsüne ilişkin detaylar şöyle;

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? 2020 Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA