Taşıdığı cam ayaklarına düştü

Olay, dün akşam, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 26'ncı Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. İşçi Mehmet E., mobilya yapımında kullanılan camı taşımak istedi. Bu sırada Mehmet E., camı ayaklarının üzerine düşürdü. Ayaklarında kesikler oluşan işçi, araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mehmet E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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