15 Temmuz 2020 Demokrasi treni "anı bileti" alma ekranı: TCDD Demokrasi treni anı bileti nasıl alınır?

TCDD tarafından başlatılan uygulama ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel demokrasi treni anı bileti vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Söz konusu biletler sosyal medya hesaplarında paylaşılarak Türk tarihi açısından bu önemli tarih anılıyor. Peki, TCDD 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti nasıl alınır? 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti alma ekranı ve tüm detaylar…
15 TEMMUZ DEMOKRASİ TRENİ ANI BİLETİ NASIL ALINIR?
Ülkemizde FETÖ'nün hain kumpası sonucu gerçekleşen darbecilerin milletin mücadelesi ile geri püskürtülmesinin dördüncü yılında TCDD'den dikkat çeken bir kampanya geldi. Başlatılan uygulamaya göre; dijital ortamdan 15 Temmuz demokrasi treni ani bileti temin edilirken bu görseller sosyal medyadan paylaşımlara başladı…
TCDD'DEN DEMOKRASİ TRENİ ANI BİLETİ ALMA UYGULAMASI!
TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde, darbecilere karşı gösterilen mücadelede hafızalara kazınan anların görsellerine yer verilen dijital anı biletleri, "www.demokrasitreni.com" internet adresi üzerinden oluşturulabilecek.
Söz konusu biletler bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm kahramanların anısını yaşatmak isteyen TCDD, tüm vatandaşları internet adresi üzerinden anı bileti almaya davet ediyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan "anı bileti" uygulamasına siyasiler, bürokratlar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.