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Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz 2020 Demokrasi treni "anı bileti" alma ekranı: TCDD Demokrasi treni anı bileti nasıl alınır?

2020 Demokrasi treni "anı bileti" alma ekranı: Demokrasi treni anı bileti nasıl alınır?

Demokrasi ve öncesinde gelen açıklamaya göre demokrasi treni anı bileti kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda 2016 yılında ülkemizde darbecilere karşı milletçe gösterilen mücadeleyi temsilen başlatılan bu uygulama özellikle siyasiler, bürokratlar ve birçok vatandaş tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken sosyal medyada paylaşım rekoru kırılıyor. Peki, TCDD 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti nasıl alınır? 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti alma ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 17:06 Son Güncelleme: 14.7.2020 17:06 ABONE OL
TCDD 15 Temmuz Demokrasi treni anı bileti alma ekranı: Demokrasi treni anı bileti nasıl alınır?

tarafından başlatılan uygulama ile Demokrasi ve 'ne özel demokrasi treni anı bileti vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Söz konusu biletler sosyal medya hesaplarında paylaşılarak Türk tarihi açısından bu önemli tarih anılıyor. Peki, TCDD 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti nasıl alınır? 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti alma ekranı ve tüm detaylar…

15 TEMMUZ DEMOKRASİ TRENİ ANI BİLETİ NASIL ALINIR?

Ülkemizde FETÖ'nün hain kumpası sonucu gerçekleşen darbecilerin milletin mücadelesi ile geri püskürtülmesinin dördüncü yılında TCDD'den dikkat çeken bir kampanya geldi. Başlatılan uygulamaya göre; dijital ortamdan 15 Temmuz demokrasi treni ani bileti temin edilirken bu görseller sosyal medyadan paylaşımlara başladı…

TCDD 15 Temmuz Demokrasi treni anı bileti alma ekranı: Demokrasi treni anı bileti nasıl alınır?

TCDD'DEN DEMOKRASİ TRENİ ANI BİLETİ ALMA UYGULAMASI!

'den yapılan açıklamaya göre, 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde, darbecilere karşı gösterilen mücadelede hafızalara kazınan anların görsellerine yer verilen dijital anı biletleri, "www.demokrasitreni.com" internet adresi üzerinden oluşturulabilecek.

Söz konusu biletler bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek.

TCDD 15 Temmuz Demokrasi treni anı bileti alma ekranı: Demokrasi treni anı bileti nasıl alınır?

Demokrasi ve 'nde, vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm kahramanların anısını yaşatmak isteyen , tüm vatandaşları internet adresi üzerinden anı bileti almaya davet ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dijital ortamda oluşturulan "anı bileti" uygulamasına siyasiler, bürokratlar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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15 Temmuz 2020 Demokrasi treni "anı bileti" alma ekranı: TCDD Demokrasi treni anı bileti nasıl alınır?
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