15 Temmuz 2020 Demokrasi treni "anı bileti" alma ekranı: TCDD Demokrasi treni anı bileti nasıl alınır?

TCDD tarafından başlatılan uygulama ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel demokrasi treni anı bileti vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Söz konusu biletler sosyal medya hesaplarında paylaşılarak Türk tarihi açısından bu önemli tarih anılıyor. Peki, TCDD 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti nasıl alınır? 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti alma ekranı ve tüm detaylar…

15 TEMMUZ DEMOKRASİ TRENİ ANI BİLETİ NASIL ALINIR?

Ülkemizde FETÖ'nün hain kumpası sonucu gerçekleşen darbecilerin milletin mücadelesi ile geri püskürtülmesinin dördüncü yılında TCDD'den dikkat çeken bir kampanya geldi. Başlatılan uygulamaya göre; dijital ortamdan 15 Temmuz demokrasi treni ani bileti temin edilirken bu görseller sosyal medyadan paylaşımlara başladı…