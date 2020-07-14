Tekzen çalışma saatleri 2020: Tekzen mağazaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Tekzen açılış ve kapanış saati

Türkiye'de birçok ilde hizmet veren yapı market zinciri Tekzen hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de 2020 çalışma ve mesai saatleri durumunda. Ev, ofis ya da bahçe malzemesi satın almak için buraya gitmeyi düşünen vatandaşlar, 2020 Tekzen çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Tekzen mağazaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizde.

TEKZEN ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Tekzen şubeleri, Türkiye'nin birçok ilinde bulunuyor. Koronavirüs salgını sonrası Tekzen mesai saatleri de yeniden düzenlendi. Sizler için hazırladığımız haberimizden, mağazaların açılış ve kapanış saati hakkında bilgi edinebilirsiniz.

TEKZEN SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Tekzen mağazalarının mesai saatleri değişiklik göstermektedir. Öyle ki, çalışma saatleri 11.00 - 20.00 ila 10.00 - 22.00 ya da 12.00 - 22.00 olarak farklılık gösterebilmektedir. Gideceğiniz şubeyi önceden arayarak açılış ve kapanış saati hakkında detaylı bilgi almanızı tavsiye ederiz.

TEKZEN HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK, ÇALIŞIYOR MU?

Tekzen mağazaları, hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar günleri de açıktır.

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