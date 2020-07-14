Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Niğde, Kırıkkale, Balıkesir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

, , kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilen konutlar, TOKİ’nin resmi internet adresinden yayınlanan canlı yayın çekilişleri ile sahiplerine ulaşıyor. TOKİ Merkez, Yahşiyan, Altıeylül kura çekilişi sonuçları, TOKİ tarafından bugün gerçekleştirilecek kuralar ile belli olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır, kazananlar isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte TOKİ Niğde, Kırıkkale, Balıkesir kura çekilişi canlı yayını ve sorgulama işlemi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 08:59 ABONE OL
TOKİ Niğde, Kırıkkale, Balıkesir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

14 Temmuz kura çekilişi sonuçları ile toplamda 1250 konutun sahibi belli olacak. 100 bin sosyal konut kapsamında inşa edilen 1250 konuttan 200 tanesi Merkez, 300 tanesi Yahşiyan, 750 tanesi Altıeylül'de bulunuyor. TOKİ sosyal medya hesabından canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, söz konusu şehirlerde inşa edilen konutlar sahiplerine ulaşacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Niğde, Kırıkkale ve Balıkesir konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ Niğde, Kırıkkale, Balıkesir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA?

  • Niğde Merkez konutları için kura saat 10:00'da,
  • Kırıkkale Yahşiyan konutları kurası saat 11:00'de,
  • Balıkesir Altıeylül konutları kurası 13:00'de gerçekleşecek.

kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

TOKİ Niğde, Kırıkkale, Balıkesir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ Niğde, Kırıkkale, Balıkesir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA