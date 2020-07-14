TOKİ Niğde, Kırıkkale, Balıkesir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ 14 Temmuz kura çekilişi sonuçları ile toplamda 1250 konutun sahibi belli olacak. 100 bin sosyal konut kapsamında inşa edilen 1250 konuttan 200 tanesi Niğde Merkez, 300 tanesi Kırıkkale Yahşiyan, 750 tanesi Balıkesir Altıeylül'de bulunuyor. TOKİ sosyal medya hesabından canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, söz konusu şehirlerde inşa edilen konutlar sahiplerine ulaşacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Niğde, Kırıkkale ve Balıkesir konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.