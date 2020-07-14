Türk Telekom Müdürlükleri çalışma saatleri 2020: Türk Telekom saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı?

Uzun yıllardan bu yana Türkiye'ye geniş altyapısıyla telefon, internet ve daha pek çok hizmet sunan Türk Telekom'un müdürlüklerine telefon ve internet hattı açtırma – kapattırma, fatura ödemesi ve daha pek çok işlem için gitmek isteyen vatandaşlarımız 2020 Türk Telekom müdürlükleri çalışma saatlerini merak edenler yoğun şekilde Türk Telekom Müdürlükleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı, resmi ve dini tatillerde çalışıyor mu? sorularıyla bilgi edinmeye çalışıyor.

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Türk Telekom Müdürlükleri çalışma saatleri ile açılış kapanış ve öğle arası saatlerine ilişkin detaylar şöyle;

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Tüm Türk Telekom Müdürlükleri sabah saat 08.30'dan itibaren vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlamaktadır.

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ'NDE ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?

Türkiye geneli Türk Telekom Müdürlükleri saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası vermektedir.

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye geneli Türk Telekom Müdürlükleri, akşam saat 17.00'a kadar hizmete devam etmektedir. Bu saatten itibaren müdürlük personeli paydos etmektedir.

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Türk Telekom Müdürlükleri hafta sonu (Cumartesi – Pazar) hizmet vermemektedir.

TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜKLERİ RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA ÇALIŞIYOR MU?

Türk Telekom Müdürlükleri resmi ve dini tatillerde çalışmamaktadır.

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