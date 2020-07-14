Van'daki faciayla ilgili flaş gelişme

Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı. Van Valiliği, batan tekne ile ilgili yaptığı açıklamada, hava muhalefeti ve dalga nedeniyle bugün çalışma yapılmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, ayrıca su yüzeyinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve sayının da 33'e yükseldiğini kaydetti.

NASIL OLMUŞTU?

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.