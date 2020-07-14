Vergi daireleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Vergi dairesi güncel hafta sonu - hafta içi - öğle arası çalışma saatleri

Vergi dairesi çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgiler bu kurumda işlemleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mükellef tespiti verginin tahsilatı gibi birçok konuda vatandaşların bu kuruma başvurması gerekiyor. Peki, Vergi daireleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 hafta içi – hafta sonu – öğle arası vergi dairesi çalışma saatleri…

2020 VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ!

Artık vergi dairesindeki birçok işlemin e devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmesine karşın birçok vatandaş halen bu kurumun sağladığı hizmetlerden faydalanmak için bizzat vergi dairelerine başvuruda bulunuyor. Bu kapsamda kurumun resmi sitesinde yer alan saatler ise vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alırken özellikle sabah saatlerinde daha az yoğunluk olduğundan açılış saati merak ediliyor…

VERGİ DAİRELERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Vergi dairesi çalışma saatleri güncel bilgiye göre; sabah 08.30'da hizmet vermeye başlayan kurum yetkilileri öğle arası saatine kadar hizmetini sürdürüyor. Öğle arası tatilini ise genel olarak 12.30 ile 13.30 saatleri arasında bir saatlik mola ile gerçekleştirirken kurumda yaşanan bazı yoğunluklar nedeniyle bu saat üzerinde değişiklik yapılabiliyor.

Aynı zamanda resmi sitede yer alan bilgiye göre; koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri e devlet sistemi tavsiye ediliyor ve mecbur kalmadıkça vergi dairelerinde yer alan yoğunluktan kaçınmaları öneriliyor.

Öte yandan Vergi İletişim Merkezi ile tüm sorularınızın yanıtını alabilir çalışanlar tarafından Vergi dairesi işlemlerinizle ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vergi İletişim Merkezi'ne ulaşmak için 189 numarasını telefonunuzdan tuşlayarak aramanız yeterli…

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Vergi daireleri hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemekle beraber özel gün ve bayramlarda da kapalı oluyor.

VERGİ DAİRESİ RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

Vergi dairesi, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

VERGİ DAİRESİ ÖĞLE ARASI SAATLERİ!