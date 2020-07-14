Wayfair skandalı sonrası Trendyol'daki o ürünler gündem olmuştu! Trendyol ve N11'den SON DAKİKA açıklaması peş peşe geldi...

Dünya genelinde skandal olarak kabul edilen Wayfair olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. İlginç dolapların, halıların ve mobilyaların fahiş fiyatlarla satıldığı e-ticaret sitesinde şifreleme sistemiyle kaybolan çocukların isimlerinin ilanlarda yer aldığı görülüyor. Olayla ilgili hem dünyada hem de ülkemizde farklı farklı yorumlar yapılıyor. Kimileri bu olayın Pizzagate ve Epsteinn olayı gibi bir skandal olduğunu söylerken bazıları ise olayın tamamen tesadüf olduğunu ifade ediyor. Wayfair yetkililerinden de son dakika açıklaması geldi...
Newsweek'e konuşan Wayfair yetkilileri, ürünlerin bu kadar pahalı olması ve söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında "Tabii ki bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." açıklamasını yaptı.
TRENDYOL'DAKİ İLANIN SAHİBİ KONUŞTU
Olaydan önceki akşam 22.00'da haberdar olduklarını dile getiren Değirmencioğlu, süreci şöyle anlattı: "Mart ayının sonunda Trendyol'a başvurduk ve mağaza açma hakkı kazandık. Ardından bir çalışanımıza fiyatlandırma yapması için görev verdik. Ancak çalışan fiyatlandırmada hata yaptı. Fiyatları hemen düzelttik ama onay sürecine girdik. O süreç bitmeden Trendyol'daki sayfamızın kapandığını gördük. Denizli'de 1949'dan beri faaliyet gösteriyoruz. 3. Kuşak olarak 3 kardeş bu firmayı yönetiyoruz..."
"BU NASIL LEKEDİR AKLIMIZ ALMIYOR"
"Sadece giyim değil mefruşat, müteahhitlik, nişanlık-gelinlik alanında da üretim yapıyoruz. İç piyasa çalışıyoruz. Esnafız ve her işlemimiz kayıtlı. Bulunduğumuz yerde herkes bizi bilir, tanır. 3 kardeşiz ve hepimizin evladı var. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak nasıl bir şey anlatamam. Bir başkasının çocuğuna bunu yaşatmak aklımızın ucundan geçmez. Bu nasıl bir lekedir aklımız almıyor." Kara para aklama ya da rüşvet iddialarıyla ilgili olarak da Değirmencioğlu, "Bunlar rakamsal işler. Hesaplarımız açık diledikleri zaman hepsini inceleyebilirler. Ama çocuk tacirliğiyle suçlanmak çok ağır. Bunu nasıl atlatacağız bilemiyorum" dedi.
TRENDYOL AÇIKLAMA YAYINLADI!
Trendyol tarafından yapılan açıklamada, "Onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Trendyol, yaptığı yazılı açıklamayla sosyal medyadaki iddiaları hassasiyetle takip ettiğini duyurdu.
Onbinlerce satıcının müşterilerle buluşturulduğu pazaryerinde, ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatlarının satıcılar tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."
BİR AÇIKLAMA DA N11'DEN GELDİ!
"Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde bir e-ticaret şirketiyle ilgili çıkan haberleri üzülerek takip ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun çocuklara karşı işlenen suçları şiddetle kınıyoruz.
Konunun Türkiye'yle ve Türkiye'de e-ticaret yapan şirketlerle ilişkilendirilmesini kabul edilemez buluyoruz.
Platformumuza üye olan tüm mağazalardan üyelik aşamasında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun faaliyet gösterdiklerive vergi mükellefi olduklarına dair tüm resmi dokümanlar alınmaktadır. Platformumuz üzerinden mağazaların yaptığı tüm ticaret kanun ve düzenlemelere uygun bir şekilde, kayıt altında gerçekleşmektedir.
Mağazaların ürün fiyatlarıyla ilgili yapılan bildirimler titizlikle incelenmektedir. Platformumuz üzerinde satış yapan bazı mağazaların yanıltıcı fiyat girişlerine, tespit edildiği anda müdahale edilmekte, ürünler sistemden kaldırılmaktadır."