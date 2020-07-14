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ihbarına giderken şehit oldular…

’in Tire İlçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazöz’ün yapması sonucu 2 alev savaşçısı yaşamını yitirdi, 2 alev savaşçısı ise yaralandı. İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ
Giriş Tarihi: 14.7.2020 16:53 ABONE OL
Yangın ihbarına giderken şehit oldular…

İzmir'in Tire İlçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan Orman yangın söndürme arazözü kaza yaptı.

Kazada, arazözde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Yaralanan 2 alev savaşçısının tedavisi sürüyor.

Bayındır'dan sevk edilen arazöz, onarım çalışması yapılan Selçuk- Tire yolu Büyükkale mevkisinde devrildi. Kazada ormancılardan Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 ormancı ise yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Yangın ihbarına giderken şehit oldular…
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