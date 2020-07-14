Yangın ihbarına giderken şehit oldular…

İzmir'in Tire İlçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan Orman yangın söndürme arazözü kaza yaptı.

Kazada, arazözde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Yaralanan 2 alev savaşçısının tedavisi sürüyor.

Bayındır'dan sevk edilen arazöz, onarım çalışması yapılan Selçuk- Tire yolu Büyükkale mevkisinde devrildi. Kazada ormancılardan Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 ormancı ise yaralandı.





İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.