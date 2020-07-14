Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti

Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti

'te 12 katlı binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşanmıştı. Yangından etkilenen 6 yaşındaki Ceren kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Küçük Ceren'den acı haber geldi. Evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ceren Koçman (6), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:25 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:28 ABONE OL
Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti

Selimiye Mahallesi'nde 3 Temmuz günü 12 katlı binanın 8'inci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden komşuları, çocukları ile birlikte oturma odasında bulunan ev sahibi Özlem Erdoğan'ı uyarmak istedi.

Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti

Tüm çabalara rağmen Erdoğan ve çocukları evden çıkamayınca komşuları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye, evi saran alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ve polisler kapıyı kırarak anne Özlem Erdoğan ve çocuklarını kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenen aile ile 5 komşusu ve 2 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti

11 GÜNLÜK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Durumu ağır olan Ceren, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada 11 gündür tedavi gören küçük Ceren, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti

Küçük Ceren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA