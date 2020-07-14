Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti

Tüm çabalara rağmen Erdoğan ve çocukları evden çıkamayınca komşuları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye, evi saran alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ve polisler kapıyı kırarak anne Özlem Erdoğan ve çocuklarını kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenen aile ile 5 komşusu ve 2 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



