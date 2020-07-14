Yarın 15 Temmuz'da kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 15 Temmuz 2020'de kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatillerde birçok kurumun faaliyet göstermiyor olması nedeniyle 15 Temmuz öncesi vatandaşlar kargoların dağıtım yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Kargo ve taşımacılık işi olan vatandaşlara yanıt ise kurumlarca yapıldı. Peki, Yarın kargolar çalışacak mı? 15 Temmuz'da kargolar dağıtım yapacak mı, çalışacak mı?
Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birçok kurum resmi tatilde olacak ve hizmet veremeyecek. Bu kapsamda kargo şirketlerince yapılan duyuruya göre; yarın kargolar da çalışmayacak ve faaliyetlerine 16 Temmuz sabahı itibarıyla devam edecek…
15 TEMMUZ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Normal şartlarda resmi tatillerde hizmet vermeyen bazı kargo şirketleri yaşadıkları yoğunluk nedeniyle bu günlerde de hizmet vermeye devam edebiliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.
PTT AÇIK MI?
PTT resmi tatillerde hizmet vermeyen kurumlar arasında yerini alıyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor.