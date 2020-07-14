Yarın 15 Temmuz'da kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 15 Temmuz 2020'de kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatillerde birçok kurumun faaliyet göstermiyor olması nedeniyle 15 Temmuz öncesi vatandaşlar kargoların dağıtım yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Kargo ve taşımacılık işi olan vatandaşlara yanıt ise kurumlarca yapıldı. Peki, Yarın kargolar çalışacak mı? 15 Temmuz'da kargolar dağıtım yapacak mı, çalışacak mı?

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birçok kurum resmi tatilde olacak ve hizmet veremeyecek. Bu kapsamda kargo şirketlerince yapılan duyuruya göre; yarın kargolar da çalışmayacak ve faaliyetlerine 16 Temmuz sabahı itibarıyla devam edecek…