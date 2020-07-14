Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yarın 15 Temmuz'da kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 15 Temmuz 2020'de kargolar çalışıyor mu?

Yarın 'da kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 15 Temmuz 2020'de kargolar çalışıyor mu?

Bundan 4 yıl önce darbe girişiminin milletin destansı mücadelesi sonucu geri püskürtülmesinin ardından bu tarihi gün her yıl milli bayram olarak kutlanmaya ve o gün verilen şehitlerimiz adına anma törenleri ile geçmektedir. Bu tarih resmi tatil olarak sayıldığından kargolarda işlemleri olan vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, 15 Temmuz yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz kargolar dağıtım yapacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:03 Son Güncelleme: 14.7.2020 12:05 ABONE OL
Yarın 15 Temmuz'da kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 15 Temmuz 2020'de kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatillerde birçok kurumun faaliyet göstermiyor olması nedeniyle öncesi vatandaşlar kargoların dağıtım yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Kargo ve taşımacılık işi olan vatandaşlara yanıt ise kurumlarca yapıldı. Peki, Yarın kargolar çalışacak mı? 15 Temmuz'da kargolar dağıtım yapacak mı, çalışacak mı?

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birçok kurum resmi tatilde olacak ve hizmet veremeyecek. Bu kapsamda kargo şirketlerince yapılan duyuruya göre; yarın kargolar da çalışmayacak ve faaliyetlerine 16 Temmuz sabahı itibarıyla devam edecek…

Yarın 15 Temmuz'da kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 15 Temmuz 2020'de kargolar çalışıyor mu?

15 TEMMUZ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Normal şartlarda resmi tatillerde hizmet vermeyen bazı kargo şirketleri yaşadıkları yoğunluk nedeniyle bu günlerde de hizmet vermeye devam edebiliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

PTT AÇIK MI?

PTT resmi tatillerde hizmet vermeyen kurumlar arasında yerini alıyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

FETÖ'nün gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor.

Yarın 15 Temmuz'da kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 15 Temmuz 2020'de kargolar çalışıyor mu?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın 15 Temmuz'da kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı? 15 Temmuz 2020'de kargolar çalışıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA