Bu yıl 15 Temmuz 2020 tarihi Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta içi olmasından dolayı ve bilindiği üzere resmi tatil olduğu için 15 Temmuz bankalar açık mı sorusunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Özellikle banka işlemlerini halletmek isteyenler resmi tatil gününde bankaların hizmet verip vermediğini öğrenmek istiyor. Peki; Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz 2020 bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?
15 Temmuz 2020 resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki; bankalarda işleri olan vatandaşlar için; 15 Temmuz'da bankalar açık mı?
İşte yanıtı...
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar da tatil olacak.
EFT işlemleri ise 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilse hesaplara en erken 16 Temmuz 2020 tarihinde geçecektir.