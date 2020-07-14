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? 15 Temmuz 2020 bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen bu günde faaliyetlerine ve hizmetlerine devam eden yerler ile kapalı olan yerler şimdiden araştırılmaya başlandı. Özellikle , 15 Temmuz bankalar çalışıyor mu sorusuna yanıt arayanların sayısı giderek artıyor. Peki; yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?

Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:27 ABONE OL
Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz 2020 bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?

Bu yıl 15 Temmuz 2020 tarihi Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta içi olmasından dolayı ve bilindiği üzere resmi tatil olduğu için sorusunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Özellikle banka işlemlerini halletmek isteyenler resmi tatil gününde bankaların hizmet verip vermediğini öğrenmek istiyor. Peki; ? 15 Temmuz 2020 bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz 2020 resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki; bankalarda işleri olan vatandaşlar için; 15 Temmuz'da bankalar açık mı?

İşte yanıtı...

Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz 2020 bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar da tatil olacak.

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIR MI?

EFT işlemleri ise 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilse hesaplara en erken 16 Temmuz 2020 tarihinde geçecektir.

Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz 2020 bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?
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Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz 2020 bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?
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