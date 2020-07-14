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Yavrularını kurtarmak için insanları yardıma çağırdı

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Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Yavrularını kurtarmak için insanları yardıma çağırdı
İstanbul'da Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait şantiyede dün saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören şantiye çalışanları durumu 112 İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alındı. Alevlerin yükseldiği bölgenin hemen yanında ise yeni doğum yapmış bir anne kedinin beklediği fark edildi. Hemen yavrularının bulunduğu konteynere yönelen anne kedi içeri girmeyip bekledi ve adeta ekiplerden yardım istedi. Konteynere giren itfaiye ekipleri içeride 3 tane yavru kedi ile karşılaştı. Anne kedi, ekiplerin dışarı çıkardığı yavrularını teker teker ağzıyla taşıyarak yangın yerinden uzaklaştırdı. Anne ve 3 yavrusu daha sonra Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere bakım merkezine götürüldü.

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Yavrularını kurtarmak için insanları yardıma çağırdı
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